نصائح هامة لإطالة شحن بطارية هاتفك وعدم نفاذها سريعاً

وكالات (صدى):
يعاني بعض مستخدمي الهواتف من سرعة نفاذ البطارية وضرورة شحنها بإستمرار ما يسبب لهم الأعطال أو بعض مشاكل الإتصال.
ويؤكد خبراء تقنيون على ضرورة إتباع النصائح التالية لتجنب تلك المشكلة :
1- لا تشغل بيانات الجوال بإستمرار ، فقط عتد الحاجة لأنها تستهلك الكثير من الشحن .
2- لا داعي لسطوع إضائة الشاشة ، يكفي الإضاءة بالقدر المناسب .
3- لا داعي للإتصال بالواي فاي بشكل دائم ، يكفي أن تتصل بها عند الحاجة .
4- قم بتحديث نظام التشغيل .
5- لا تستقبل كافة الإشعارات من جميع التطبيقات، اغلق هذه الخاصية لأنها تدمر البطارية .
6- لا تترك عدد كبير من التطبيقات مفتوح على هاتفك .
7- استخدم الشاحن الأصلي أو شاحن عالي الجودة .