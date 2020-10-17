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نصائح هامة لإطالة شحن بطارية هاتفك وعدم نفاذها سريعاً

Time منذ ساعة
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نصائح هامة لإطالة شحن بطارية هاتفك وعدم نفاذها سريعاً

وكالات (صدى):
يعاني بعض مستخدمي الهواتف من سرعة نفاذ البطارية وضرورة شحنها بإستمرار ما يسبب لهم الأعطال أو بعض مشاكل الإتصال.

ويؤكد خبراء تقنيون على ضرورة إتباع النصائح التالية لتجنب تلك المشكلة :

1- لا تشغل بيانات الجوال بإستمرار ، فقط عتد الحاجة لأنها تستهلك الكثير من الشحن .

2- لا داعي لسطوع إضائة الشاشة ، يكفي الإضاءة بالقدر المناسب .

3- لا داعي للإتصال بالواي فاي بشكل دائم ، يكفي أن تتصل بها عند الحاجة .

4- قم بتحديث نظام التشغيل .

5- لا تستقبل كافة الإشعارات من جميع التطبيقات، اغلق هذه الخاصية لأنها تدمر البطارية .

6- لا تترك عدد كبير من التطبيقات مفتوح على هاتفك .

7- استخدم الشاحن الأصلي أو شاحن عالي الجودة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
الحمد الله
اريد بيع كليتي بمقابل مادي ليبيا طرابلس فصيلة دمي -O والعمر 24 سنة
Hossama
احمد عيد عطاهم دوري روح شوف انتم مين عطاكم ثلثين دوريكم أن ماكان أغلبها الله يرحم إلى الايام الي راحت وانت ماتدري توك اصغير على حجر امك
ابوبدر
لكمة تموت. ليه.. والله لو انها لكمة من المصارع (ذا بيج شو) 😬
الحمد الله
اريد بيع كليتي العمر 24 سنه

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