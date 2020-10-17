"سناب شات" يجذب مستخدمي إنستجرام و "تيك توك" بميزة جديدة

وكالات (صدى):
ينافس تطبيق التواصل الإجتماعي بقوة موقعي إنستجرام وتيك توك لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أي أو إس .
وتُمكن الميزة المستخدمين من إضافة الموسيقى إلى اللقطات التي يقومون بتصويرها ونشرها ، كما يمكن للمستقبل الضغط على رابط تشغيل الأغنية للإستماع إليها بالكامل عبر المنصات الأخرى .
ولم يتم الكشف عن موعد تطبيق تلك الميزة ، غير أنها كانت متوفرة سابقاً في نيوزلاندا وأستراليا في وقت سابق ولاقت نجاح كبير .
وتشمل صفقات الترخيص الخاصة بالتطبيق أغاني من مجموعة "وارنر ميوزيك" و"يونيفرسال ميوزيك" و"وارنر تشابيل ميوزيك" و"بي إم جي ميوزيك" وغيرها.