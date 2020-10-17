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بالصور.. مواطنة تجمع 10 آلاف قطعة أثرية في منزلها

Time منذ 18 دقيقة
Views 1219
بالصور.. مواطنة تجمع 10 آلاف قطعة أثرية في منزلها

الرياض (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في تحويل منزلها لتحف يضم أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية بعد عشقها لجمع المقتنيات التي تمتد لأجدادها .

ومن خلال التنسيق والقطع التاريخية يشعر المتجول في منزلها بالعراقة والحنين إلى الماضي والإثارة لعرفة كيف عاش الأجداد وما هي أدواتهم التي اندثرت مع مر السنين .

وقالت المواطنة " هويدا هوساوي " : "جمعت المقتنيات الأثرية من الأقارب والأصدقاء وبعض المواقع، لأكوّن متحفاً على طابقين، يحتوي على الدلال القديمة والأزياء التراثية، وأدوات الصيد والفخاريات والجلود وأدوات نحاسية وكل ما تم تداوله في الماضي بالإضافة إلي البيت الحجازي الشعبي والدكان والمركب .

وأضافت : أحتفظ بأغراض زواج جدتي رحمها الله، بالإضافة إلى المجسمات الخشبية المعمرة وبعض المقتنيات تعود لجدتي منذ سبعين عاماً، والعديد من القطع التراثية، كما قمت بشراء واقتناء بعض القطع التراثية الغريبة ، وفقاً للعربية .

الجدير بالذكر أن هذه ليست التجربة الأولى ، حيث حرص أكثر من مواطن على جمع التراث والتاريخ والصور وتوثيقها في متاحب تحكي العراقة والتاريخ للأجيال القادمة .

 

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
فيصل
ولد
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
لا يهمونك انا مجنونك
يمكن مسامير لا ويمكن قزاز بعد والله الحقد الدفين من جوف جوفك اروح بس لم يعد اهل الخليج يتفاجئون بكم قاعدة اعرابها سهل إما من قطيع الخرفان أو ذنب إبن المتعة المجوسي او عبد ريال قطري أدفع عن طريق العصملي ام الحمدين
فيصل
هههههههههه والله. عالم مدري كيف وش باقي ماظهر. يا زمن تخيل الواحد. يقدم الو رع. ذا. ويقول. خال. العيال انا. وبد ابوي. يا هملالي

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