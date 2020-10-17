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بالفيديو.. عمالة مخالفة وأساليب مختلفة لخداع الزبائن في حراج السيارات

Time منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. عمالة مخالفة وأساليب مختلفة لخداع الزبائن في حراج السيارات

الرياض (صدى):
يعاني عدد من المواطنين مع بعض العمالة العربية المتمركزة على الطرق المؤدية لحراج السيارات، والذين يحاولون إيقافهم لإقناعهم ببيع مركباتهم لبعض المعارض المملوكة لمواطنين دون غيرها.

وكشف تقرير لبرنامج "في أسبوع" على قناة MBC، عن هروب أحد الوافدين العاملين في تجارة السيارات من الكاميرات، كما رصدت شكاوى المواطنين العاملين في مجال تجارة السيارات، من أنماط عمل بعض الوافدين الذين يحملون جنسيات عربية حول الحراج.

وأكد بعض التجار أن هؤلاء الوافدين يتبعون بعض المعارض التي توفدهم من أجل إقناع الزبائن بالتعامل مع الجهات المُشغلة لهم؛ بيقول بعض المواطنين أن الغرض الرئيسي من تواجد هذه العمالة على الطرق المؤدية للحراج، وهو إقناعهم ببيع سياراتهم إلى بعض المعارض، حيث يتم تزيين السيارة وإصلاح بعض العيوب في شكلها الخارجي لإعادة بيعها مجددًا بهامش ربح يصل إلى 30 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
فيصل
ولد
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
لا يهمونك انا مجنونك
يمكن مسامير لا ويمكن قزاز بعد والله الحقد الدفين من جوف جوفك اروح بس لم يعد اهل الخليج يتفاجئون بكم قاعدة اعرابها سهل إما من قطيع الخرفان أو ذنب إبن المتعة المجوسي او عبد ريال قطري أدفع عن طريق العصملي ام الحمدين
فيصل
هههههههههه والله. عالم مدري كيف وش باقي ماظهر. يا زمن تخيل الواحد. يقدم الو رع. ذا. ويقول. خال. العيال انا. وبد ابوي. يا هملالي

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