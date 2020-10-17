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بالفيديو.. فرجاني ساسي يغضب أطباء مغاربة ويرفض النزول من سيارة الإسعاف

Time منذ ساعة
Views 1670
بالفيديو.. فرجاني ساسي يغضب أطباء مغاربة ويرفض النزول من سيارة الإسعاف

نواف السالم (صدى):
نقلت إحدى سيارات الإسعاف في المغرب، يوم أمس، نجم الزمالك، فرجاني ساسي، إلى مستشفى في مدينة الدار البيضاء، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وحاول الأطباء إنزال اللاعب من السيارة لفحصه إلا أنه رفض ذلك، وطلب الانتظار لحين وصول أحد المسؤولين بالنادي، الأمر الذى أسفر عن مشادات كلامية بينه وبين الأطباء.

وتدخلت مديرة المستشفى في الأمر، وحاولت إقناع اللاعب بالنزول لكنه أصر على موقفه، الأمر الذى دفعها في النهاية لتوجيه سيارة الإسعاف بإعادة اللاعب من حيث أتى.

وأصدرت إدارة النادي بعدها بياناً أكدت فيه أن اللاعب خضع للفحص الذى أثبت إصابته بالفيروس، مؤكدة غيابه عن مباراة فريقه يوم غد أمام فريق الوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
فيصل
ولد
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
لا يهمونك انا مجنونك
يمكن مسامير لا ويمكن قزاز بعد والله الحقد الدفين من جوف جوفك اروح بس لم يعد اهل الخليج يتفاجئون بكم قاعدة اعرابها سهل إما من قطيع الخرفان أو ذنب إبن المتعة المجوسي او عبد ريال قطري أدفع عن طريق العصملي ام الحمدين
فيصل
هههههههههه والله. عالم مدري كيف وش باقي ماظهر. يا زمن تخيل الواحد. يقدم الو رع. ذا. ويقول. خال. العيال انا. وبد ابوي. يا هملالي

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