بالفيديو.. فرجاني ساسي يغضب أطباء مغاربة ويرفض النزول من سيارة الإسعاف

نواف السالم (صدى):
نقلت إحدى سيارات الإسعاف في المغرب، يوم أمس، نجم الزمالك، فرجاني ساسي، إلى مستشفى في مدينة الدار البيضاء، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وحاول الأطباء إنزال اللاعب من السيارة لفحصه إلا أنه رفض ذلك، وطلب الانتظار لحين وصول أحد المسؤولين بالنادي، الأمر الذى أسفر عن مشادات كلامية بينه وبين الأطباء.
وتدخلت مديرة المستشفى في الأمر، وحاولت إقناع اللاعب بالنزول لكنه أصر على موقفه، الأمر الذى دفعها في النهاية لتوجيه سيارة الإسعاف بإعادة اللاعب من حيث أتى.
وأصدرت إدارة النادي بعدها بياناً أكدت فيه أن اللاعب خضع للفحص الذى أثبت إصابته بالفيروس، مؤكدة غيابه عن مباراة فريقه يوم غد أمام فريق الوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.