الأعداد السابقة للصحيفة

المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

Time منذ ساعة
Views 1312
المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وجود ست تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لتقنين استهلاك المياه بالمملكة من خلال توفير منتجات مرشدة لاستهلاك المياه ومواكبة متطلبات السوق السعودي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

واستعرضت المواصفات السعودية خلال ورشة عمل نظمتها للمصنعين والمستوردين حول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (المحدثة) التي تضمنت التعديلات التالية : تعديل الجدول (أ) في الملحق رقم (1) والخاص بتحديد "معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه"، حيث أقرت المواصفات السعودية تعديل الحد الأقصى وإضافة الحد الأدنى للاستهلاك لبعض المنتجات.

كما تضمنت التعديلات إضافة منتجات منظمات معدل التدفق للمياه لتمكين المستهلك من ترشيد استهلاك المياه دون استبدال خلاط المياه وتحقيق الوفر في المياه مع الحفاظ على كفاءة أداء المنتج، وكذلك تضمنت التعديلات إضافة منتجات صناديق الطرد للمراحيض الشرقية، واشتملت التعديلات أيضاً على تعديل الجدول (ب) في الملحق رقم (1) التدفق الاسمي (Qnom) لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بتعديل الحدود القصوى والدنيا للمنتجات بالإضافة إلى تعديل معدل كفاءة استهلاك المياه للمراحيض ذات التدفق الثنائي، وإضافة معدلات كفاءة الاستهلاك لكل من صناديق الطرد للمراحيض الشرقية ومنظمات معدل التدفق للمياه.

وأوضحت المواصفات السعودية أن التعديلات اشتملت على تعديل الملحق رقم (2) الخاص بالمواصفات القياسية، بإضافة المواصفة رقم (SASO EN 246) الخاصة بـ "الأدوات الصحية : المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق"، وتحديث رموز التعريفة الجمركية بما يتوافق مع المنصة الإلكترونية للمواصفات السعودية "سابر" والمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك "فسح".

ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة هنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مطر الاسود
من المؤكد انكي لم تذهبي الى هناك الا بغية احداث ضجة والنشر على الوسائط وقد حدث ما املتي وخططتي له والواجب ان يتم تقصي الموضوع من الجهات المعنية لمعرفة الجهة المحرضه والتعامل معها نفهم ان هناك حقوق للمراة ولكن هناك حدود يقرها الشرع والمجتمع لايجب تجاوزها ومسئلة حرية مطلقة لا رقيب ولا حسيب ------ نقول لكم بالبنط العريض (مششششششو بوزكم)
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فسقة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
محسن
نختلف معهم ونكرههم لكن فعلاً عندهم ديموغراطية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
يحي الشديدي
هذا وقفه تقدير واحترام لسمو سيدي محمد بن سلمان اطال الله فى عمره وسدد على الخير خطاه كلمة لن ينجو احد كلمة تثلج الصدر لكل مواطن سعودي غيور على وطنه وشكرا لمكافحة الفساد جهود جيارة ومطلوب المزيد

أخر الأخبار

بالفيديو.. معاناة الكويتيين من الغزو العراقي رغم مرور 30 عام
بالفيديو.. معاناة الكويتيين من الغزو العراقي رغم مرور 30 عام
Time منذ 23 دقيقة Views 1269
خصومة عائلية تؤدي لاغتصاب وقتل طفلة بعمر 3 سنوات
خصومة عائلية تؤدي لاغتصاب وقتل طفلة بعمر 3 سنوات
Time منذ 28 دقيقة Views 216
«الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى
«الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى
Time منذ 38 دقيقة Views 1390
صندوق التنمية العقارية يقدم القروض مباشرة للمستفيدين
صندوق التنمية العقارية يقدم القروض مباشرة للمستفيدين
Time منذ 42 دقيقة Views 1661
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1424
بالفيديو.. نيسان تكشف عن سيارتها الجبارة رياعية الدفع 2020 Navara
بالفيديو.. نيسان تكشف عن سيارتها الجبارة رياعية الدفع 2020 Navara
Time منذ 52 دقيقة Views 1290
«الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة
«الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة
Time منذ 58 دقيقة Views 1687
حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا
حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1276
"بسمة وهبة " تخضع لعملية جراحية جديدة وتطلب الدعاء في فيديو مؤثر
"بسمة وهبة " تخضع لعملية جراحية جديدة وتطلب الدعاء في فيديو مؤثر
Time منذ ساعة Views 326
المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
Time منذ ساعة Views 1312