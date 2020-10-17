الأعداد السابقة للصحيفة

شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1422
Comment 1
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من ينبع، وجازان، والرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس الشؤون المالية (ينبع)، محلل مالي (جازان)، مستشار التعلم والتطوير (الرياض)، رئيس التطوير المؤسسي (الرياض)، مستشار رئيسي/ إدارة المواهب (الرياض)، فني محلل (الجبيل).

وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أكتوبر 2020م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

مطر الاسود
من المؤكد انكي لم تذهبي الى هناك الا بغية احداث ضجة والنشر على الوسائط وقد حدث ما املتي وخططتي له والواجب ان يتم تقصي الموضوع من الجهات المعنية لمعرفة الجهة المحرضه والتعامل معها نفهم ان هناك حقوق للمراة ولكن هناك حدود يقرها الشرع والمجتمع لايجب تجاوزها ومسئلة حرية مطلقة لا رقيب ولا حسيب ------ نقول لكم بالبنط العريض (مششششششو بوزكم)
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فسقة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
محسن
نختلف معهم ونكرههم لكن فعلاً عندهم ديموغراطية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
يحي الشديدي
هذا وقفه تقدير واحترام لسمو سيدي محمد بن سلمان اطال الله فى عمره وسدد على الخير خطاه كلمة لن ينجو احد كلمة تثلج الصدر لكل مواطن سعودي غيور على وطنه وشكرا لمكافحة الفساد جهود جيارة ومطلوب المزيد

أخر الأخبار

بالفيديو.. معاناة الكويتيين من الغزو العراقي رغم مرور 30 عام
بالفيديو.. معاناة الكويتيين من الغزو العراقي رغم مرور 30 عام
Time منذ 22 دقيقة Views 1265
خصومة عائلية تؤدي لاغتصاب وقتل طفلة بعمر 3 سنوات
خصومة عائلية تؤدي لاغتصاب وقتل طفلة بعمر 3 سنوات
Time منذ 28 دقيقة Views 216
«الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى
«الأحوال المدنية» توضح مدى إمكانية إستلام الوثائق من منطقة أخرى
Time منذ 38 دقيقة Views 1390
صندوق التنمية العقارية يقدم القروض مباشرة للمستفيدين
صندوق التنمية العقارية يقدم القروض مباشرة للمستفيدين
Time منذ 42 دقيقة Views 1656
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1422
بالفيديو.. نيسان تكشف عن سيارتها الجبارة رياعية الدفع 2020 Navara
بالفيديو.. نيسان تكشف عن سيارتها الجبارة رياعية الدفع 2020 Navara
Time منذ 52 دقيقة Views 1287
«الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة
«الحج»: لا رسوم على تصاريح «اعتمرنا» باستثناء خدمة واحدة
Time منذ 58 دقيقة Views 1683
حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا
حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1276
"بسمة وهبة " تخضع لعملية جراحية جديدة وتطلب الدعاء في فيديو مؤثر
"بسمة وهبة " تخضع لعملية جراحية جديدة وتطلب الدعاء في فيديو مؤثر
Time منذ ساعة Views 326
المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
المواصفات: 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
Time منذ ساعة Views 1307