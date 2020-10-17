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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
من المؤكد انكي لم تذهبي الى هناك الا بغية احداث ضجة والنشر على الوسائط وقد حدث ما املتي وخططتي له والواجب ان يتم تقصي الموضوع من الجهات المعنية لمعرفة الجهة المحرضه والتعامل معها نفهم ان هناك حقوق للمراة ولكن هناك حدود يقرها الشرع والمجتمع لايجب تجاوزها ومسئلة حرية مطلقة لا رقيب ولا حسيب ------ نقول لكم بالبنط العريض (مششششششو بوزكم)
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فسقة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
محسن
نختلف معهم ونكرههم لكن فعلاً عندهم ديموغراطية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
يحي الشديدي
هذا وقفه تقدير واحترام لسمو سيدي محمد بن سلمان اطال الله فى عمره وسدد على الخير خطاه كلمة لن ينجو احد كلمة تثلج الصدر لكل مواطن سعودي غيور على وطنه وشكرا لمكافحة الفساد جهود جيارة ومطلوب المزيد

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