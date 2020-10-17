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حالات تعاقب فيها المركبات المتخصصة في نقل البضائع بغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال

Time منذ ساعة
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حالات تعاقب فيها المركبات المتخصصة في نقل البضائع بغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال

الرياض (صدى):
حددت الهيئة العامة للنقل الحالات التي يتم فيها معاقبة المركبات المتخصصة في نقل البضائع بغرامات تبدأ من 1000ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال.

وتمثلت الحالات التى يتم فيها فرض عقوبات بغرامة 5 آلاف ريال في توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها، أوتوجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، أو عند التعاقد مع مركبة غير مسجلة في السعودية للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ الموافقات

ويتم معاقبة المركبات بغرامة قدرها 2000 ريال في حال عدم وضع سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بتغييرها، بينما ستطبق غرامة قدرها 3000 ريال في حال عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد.

وتفرض الهيئة غرامة قدرها 1000 ريال في حال عدم تمكين المستفيد من التقييم، أو عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد، أو عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
من المؤكد انكي لم تذهبي الى هناك الا بغية احداث ضجة والنشر على الوسائط وقد حدث ما املتي وخططتي له والواجب ان يتم تقصي الموضوع من الجهات المعنية لمعرفة الجهة المحرضه والتعامل معها نفهم ان هناك حقوق للمراة ولكن هناك حدود يقرها الشرع والمجتمع لايجب تجاوزها ومسئلة حرية مطلقة لا رقيب ولا حسيب ------ نقول لكم بالبنط العريض (مششششششو بوزكم)
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فسقة مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
محسن
نختلف معهم ونكرههم لكن فعلاً عندهم ديموغراطية.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
يحي الشديدي
هذا وقفه تقدير واحترام لسمو سيدي محمد بن سلمان اطال الله فى عمره وسدد على الخير خطاه كلمة لن ينجو احد كلمة تثلج الصدر لكل مواطن سعودي غيور على وطنه وشكرا لمكافحة الفساد جهود جيارة ومطلوب المزيد

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