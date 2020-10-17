التحقيق في تصوير زوجة البشير أثناء تدهور صحتها

الخرطوم (صدى):
وجهت النيابة العامة السودانية، بفتح التحقيق لمعرفة الشخص الذي قام بتصوير المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير.
وتواجه زوجة البشير إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ويوم الأربعاء الماضي صدر قراراً بالإفراج عنها حيث تستدعي حالتها الصحية خضوعها للعلاج بالمستشفى.
وأعيد القبض عليها في بلاغ من لجنة إزالة التمكين، في نفس اليوم، وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف الخميس.
وأوضحت النيابة العامة أنها تفاجأت بصورة المتهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع الحقوق الدستورية للمتهم، ويمثل انتهاكا لخصوصية المتهمة.