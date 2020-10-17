الأعداد السابقة للصحيفة

التحقيق في تصوير زوجة البشير أثناء تدهور صحتها

Time منذ ساعة
Views 2246
التحقيق في تصوير زوجة البشير أثناء تدهور صحتها

الخرطوم (صدى):
وجهت النيابة العامة السودانية، بفتح التحقيق لمعرفة الشخص الذي قام بتصوير المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير.

وتواجه زوجة البشير إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ويوم الأربعاء الماضي صدر قراراً بالإفراج عنها حيث تستدعي حالتها الصحية خضوعها للعلاج بالمستشفى.

وأعيد القبض عليها في بلاغ من لجنة إزالة التمكين، في نفس اليوم، وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف الخميس.

وأوضحت النيابة العامة أنها تفاجأت بصورة المتهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع الحقوق الدستورية للمتهم، ويمثل انتهاكا لخصوصية المتهمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شاهد على العصر
تخيلو لو حصل العكس وطلع شخص سعودي وصرحه بأن لايجوز مقاطعة المنتجات التركية سوف يتم وصفه بالخائن والعميل واشنع الالفاظ
حسنينهو
هههههه الان تجي لعبت الطواقي البريئين🤣
حسنينهو
هههههه الان تجي لعبت الطواقي البريئين🤣
naeem
النصر بمن حضر المفروض هذى العباره يحفظها جميع الاعبين فى النصر
شرحبيل
قد لايكون هناك أي تأثير على المقاطعه التركيه مجرد إعلام...... ولاكن إذا الشعب التركي متضرر من سياسة رايسهم عليهم بالانتفاضه والمضاهرات غير هذي لين يكون هناك أي إسقاط حكم ولا حكومه ولا غيره.

أخر الأخبار

طارق العريان يستجيب لطلب ابن أصالة ويظهر مع توأميه
طارق العريان يستجيب لطلب ابن أصالة ويظهر مع توأميه
Time منذ 37 دقيقة Views 1103
وفاة إمام مسجد أثناء صعوده المنبر لخُطبة الجمعة
وفاة إمام مسجد أثناء صعوده المنبر لخُطبة الجمعة
Time منذ 59 دقيقة Views 725
ملك هولندا يقطع عطلته بسبب الانتقادات
ملك هولندا يقطع عطلته بسبب الانتقادات
Time منذ ساعة Views 1788
التحقيق في تصوير زوجة البشير أثناء تدهور صحتها
التحقيق في تصوير زوجة البشير أثناء تدهور صحتها
Time منذ ساعة Views 2246
عاق يقتل والدته بسكب الزيت المغلي على جسدها
عاق يقتل والدته بسكب الزيت المغلي على جسدها
Time منذ ساعة Views 755
بالفيديو..تركي: السعوديون محقون في مقاطعتنا
بالفيديو..تركي: السعوديون محقون في مقاطعتنا
Time منذ ساعتين Views 2335
الحصيني: أجواء باردة بمعظم المناطق
الحصيني: أجواء باردة بمعظم المناطق
Time منذ ساعتين Views 1946
أكثر من 900 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور في ليلة واحدة
أكثر من 900 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور في ليلة واحدة
Time منذ ساعتين Views 1684
بعد قطع رأس معلم أساء للرسول ﷺ ..الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان
بعد قطع رأس معلم أساء للرسول ﷺ ..الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان
Time منذ 3 ساعات Views 2435
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ 3 ساعات Views 1776