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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 35 دقيقة
Views 1451
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم المناطق، و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فرج الله قريب
ابو عمار
هؤلاء من المفسدين في الارض وعقابهم معروف في القرأن الكريم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )
ابو عمار
المفروض يتم التشهير بكل فاسد وبكل مخالف للنظام مهما كان منصبه ومن حق كل متظرر اقامة الدعوى عليهم
ابو عمار
ننتظر قيام الشعب التركي بثوره ضد اوردغان وحكومته الفاشله واعتقال اوردغان و محاكمته
مواطن نزية
أنا أرى بأن مقاطعة المنتجات التركية أكبر خطأ لان متجاتهم رخيصة و بجودة عالية و تخلق منافسة في السوق و خيار مناسب للضروف الحالية للمواطن و المقيم و الآن هناك صعوبة في إيجاد البديل . ما مع الشعب الآن إلا منتجات جبل علي ذات الجودة السيئة و التى تدار بأيدي هنود و باكستانيين .

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