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أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو "

Time منذ 8 ساعات
Views 3597
أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو "

جدة (صدى):
فضح أستاذ مساعد في جامعة جدة الدكتور حسام عامودي التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين.

وقال عامودي خلال لقائه ببرنامج " يا هلا ":" اكتشفت أطباء يفعلون أشياء غير أخلاقية وهي طلب تحاليل كثيرة للمريض لا يحتاجها بمجرد أن يعرف الطبيب أن هذا مريض تأمين يطلب تحاليل تصل ل 20 تحليل.

وأضاف عامودي:" الطبيب يجري عمليات غير ضرورية للمريض بحجة أن لديه تأمين يجري له عملية يمكن الاستغناء عنها "، لافتا:" هناك أغلاط من بعض مقدمي الخدمة جعل شركات التأمين تهتم بالمراقبة علي الممارسين الصحيين جميعهم ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يا صباح خير طالما تدخلون علي مواضيع كبير اسيا الهلال و تحلولون تستفزونا حنا من حقنا نرد عليكم و ماقلنا شئ غلط فالخبر في جميع مواقع التواصل يكفي انه مطرود من منتخب بلادة وتوك داخل للصحيفة حامي
سنافي
اعرفوا السبب يمكن الفقر خلاه يسوي كذا لاترحمون ولا تبون الرحمه له اعوذ بالله بعدين اعضائه وهو حر فيها اذا كان بأرادته
نجاة محمد
اعانكم الله علي رئيسكم
الفيفي
شكراً خالد من القلب على ردك الجميل لبعض الناس
سلام
نعم غرامه والمفروض كفوف معها عشان مايعيدها

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