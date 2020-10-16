نائب إيراني: روحاني يستحق الإعدام ألف مرة

طهران (صدى):
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، أمس الجمعة، رسالة شديدة اللهجة لحسن روحاني.
وقال ذو النوري: "الغالبية العظمى من الأمة الإيرانية لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك؛ بمنطقك يا روحاني، يجب على علي خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز " .
يأتي ذلك على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنهيار العملة وإرتفاع السلع الأساسية.
وكان علي خامنئي، رفض في وقت سابق أي مساع يقوم بها البرلمان في استجواب أو عزل الرئيس حسن روحاني.