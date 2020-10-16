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نائب إيراني: روحاني يستحق الإعدام ألف مرة

Time منذ ساعة
Views 1800
نائب إيراني: روحاني يستحق الإعدام ألف مرة

طهران (صدى):
وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، أمس الجمعة، رسالة شديدة اللهجة لحسن روحاني.

وقال ذو النوري: "الغالبية العظمى من الأمة الإيرانية لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك؛ بمنطقك يا روحاني، يجب على علي خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز " .

يأتي ذلك على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإنهيار العملة وإرتفاع السلع الأساسية.

وكان علي خامنئي، رفض في وقت سابق أي مساع يقوم بها البرلمان في استجواب أو عزل الرئيس حسن روحاني.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
بإذن الله يبدع مع الهلال
سعيد الشهراني
كفو يا عيال سلمان، خلو الحشرة يتأدب، وحتى بعد ما يتأدب لازم نكمل مقاطعة.
سعيد الشهراني
كفو يا عيال سلمان، خلو الحشرة يتأدب، وحتى بعد ما يتأدب لازم نكمل مقاطعة.
دآنـــــــہہ
انا ما ضحكني الا مقطع في تويتر مركبين عليهم أنشودة غنماتي 😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ
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