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بالفيديو..معلم كفيف يوصل رسالته التعليمية عن بُعد متحديًا الظروف
منذ 10 دقائق
1219
الرياض (صدى):
تحدى المعلم علي العلاوي ظروفه كونه كفيفًا، مساهمًا في إيصال رسالته التعليمية عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.
ويواصل العلاوي أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بجدة، والتي تضم عدد من المعلمين المكفوفين.
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أحدث التعليقات
ابن حزم
اعوذ بالله
غييييوووورررر
محررين صدى نايمين اذا استمر هذا الوضع اتوقع سيتم حجب صحيفة صدى
ابن حزم
الحمدلله الله يثبته على دين الاسلام
ابن حزم
الحمد لله على نعمة الإسلام
ابو محمد 😎 ✍️
الشرهه على من فتح لها ولأمثالها ، الكلام بشؤون العامه ..
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