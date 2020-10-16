كشف حجم خسائر تركيا الاقتصادية المتوقعة بعد مقاطعة السعوديين لمنتجاتها

ماجد القزيز (صدى):
قال أمين عام جمعية إعلاميون في المملكة، ناصر الغربي أن دعوات المقاطعة الاقتصادية لتركيا عبارة عن ردة فعل لما يشاهدونه من إساءات متوالية ومستمرة سواء كانت بطريقة مباشرة أو بأسلوب الهمز واللمز من الحكومة التركية تجاه الوطن وقيادته الحكيمة.
وأضاف الغربي أن دعوات مقاطعة منتجات تركيا ما هي إلا حس وطني يشعر به كل مواطن.
وأوضح الغربي أن المقاطعة من شأنها أن تكبد اقتصاد تركيا خسائر بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليار دولار)، وهي قيمة السلع التي استوردها السعوديون من الأسواق التركية خلال العام الماضي.