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انهيار فرجاني ساسي من البكاء بعد إصابته بكورونا وتخلي الزمالك عنه

Time منذ 19 دقيقة
Views 1457
انهيار فرجاني ساسي من البكاء بعد إصابته بكورونا وتخلي الزمالك عنه

وكالات (صدى):
كشفت المعدة الذهنية لفرجاني ساسي لاعب الزمالك والمنتخب التونسي إشراف قنفود، تفاصيل مثيرة حول  ما تعرض له اللاعب التونسي في المغرب بعد الكشف عن إصابته بكورونا.

وأوضحت قنفود خلال تصريحات صحفية:" اللاعب شعر كأنه مخطوف، وبعض الأشخاص حضروا فجأة ووضعوه في سيارة الإسعاف، ولم يكن يعرف أي شيء وإلى أين سيذهب، وقائد السيارة التي كانت تقل فرجاني كان يسير بسرعة جنونية.".

ولفتت قنفود:" ساسي لم يخرج من الباب الرئيسي للفندق، بل من باب خلفي، وهو ما زاد قلقه وخوفه من الأمر ".

وأبانت قنفود:" ساسي كان على تواصل معي اليوم الجمعة، واللاعب بكى بسبب ما تعرض له، وكان في حالة صدمة شديدة، ومسؤولو الزمالك لم يسألوا عن اللاعب، ولم يكن هناك أي مسؤول من البعثة معه ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طز في الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
شغله تنفخ البطن ..
أم شريط أخضر
باي
زائر
قو هد المقاطعه تكوي
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..

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