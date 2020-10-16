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أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو "

Time منذ ساعة
Views 1724
أستاذ مساعد بجامعة جدة يفضح التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين " فيديو "

جدة (صدى):
فضح أستاذ مساعد في جامعة جدة الدكتور حسام عامودي التصرفات غير الأخلاقية لأطباء مع مرضى التأمين.

وقال عامودي خلال لقائه ببرنامج " يا هلا ":" اكتشفت أطباء يفعلون أشياء غير أخلاقية وهي طلب تحاليل كثيرة للمريض لا يحتاجها بمجرد أن يعرف الطبيب أن هذا مريض تأمين يطلب تحاليل تصل ل 20 تحليل.

وأضاف عامودي:" الطبيب يجري عمليات غير ضرورية للمريض بحجة أن لديه تأمين يجري له عملية يمكن الاستغناء عنها "، لافتا:" هناك أغلاط من بعض مقدمي الخدمة جعل شركات التأمين تهتم بالمراقبة علي الممارسين الصحيين جميعهم ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طز في الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
شغله تنفخ البطن ..
أم شريط أخضر
باي
زائر
قو هد المقاطعه تكوي
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..

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