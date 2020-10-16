خضوع لاعب الهلال مدالله العيان لجلسة علاجية قبيل لقاء "العين"

ماجد محمد (صدى):
أنهى فريق نادي الهلال ، مساء اليوم تحضيراته للقاء ضيفه فريق "العين "، المقررة غدا السبت على ملعبه، ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والذي شهد خضوع العليان لجلسة علاجية، ودخول الفريق لمعسكر في نهاية المران.
وركز مدير الجهاز الفني للفريق رازفان لوشيسكو على الجوانب الفنية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل"، حيث اشتمل التمرين على تدريبات تكنيكية وتكتيكية وجمل فنية.
وشهدت التدريبات اليوم خضوع "مدالله العليان" لجلسة علاجية في عيادة "مستشفى المملكة " بمقر النادي نظير تعرضه لإصابة في وتر القدم،فيما دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبا لخوض مواجهة الغد.