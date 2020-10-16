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رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال

Time منذ 17 دقيقة
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رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال

الرياض (صدى):
توج 5 سعوديين رحلتهم إلى منطقة صمان، قرب محافظة حفر الباطن، بصيد صقرهم المشترك، والمشاركة به أمس الخميس في مزاد نادي الصقور السعودي، وبيعه بـ 80 ألف ريال لمالكه الجديد الذي رست عليه الصفقة.

وأشار أحد الطواريح الخمسة، وهو بدر بن قاسم الظفيري (51 عاماً)، بأن صيدهم لهذا الصقر تتويج لمسيرة صداقتهم الطويلة، وهواية عمرها 5 سنوات، فيما يهواها بعض أصدقائه منذ أكثر من 10 سنوات، مبيناً أنها المرة الأولى التي يصيدون فيها صقراً تقاسموا جميعًا ثمنه وهم : عبدالحميد بن محمد العنزي، وناصر بن مطير العنزي، وحمدان بن محمد الرويلي، وعبدالعزيز محمد بن العنزي.

وتابع الظفيري: "موسم هجرة الصقور لا يزال في بدايته، عازماً العودة بمعية أصدقائه إلى الصحراء لاقتناص صيد ثمين، والاستمتاع بممارسة هواية الصقارة، المليئة بروح المغامرة، والمتوارثة عبر آلاف السنين".

أما مواصفات صقر الأصدقاء الخمس، فهو من نوع "شاهين فرخ"، يصل طوله إلى 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 930 جراماً، وكان من نصيب مفلح عبدالله القحطاني في اليوم السادس للمزاد المُقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا .. فارسه بنمره واستمااره .. مايحتاج .. .. انتبهي لحالتس يابنيه ، المسأله فيهاا خطوره على الماخوذ وجارته ...
ع. س. ع
ابو دودة الحمد لله على النعمة
ابو محمد 😎 ✍️
والله مايندرى عنهم ، وياخوفي يبون يغشون شخص جاهل فيما يفعلون ...
ابوسامي
والله ان بخير يوم ان على العادات القديمة اقل شي اذا الواحد ماتقيد بالدين كان يستحي من جماعته هالحين لادين ولا حياء
GsT👻
كلعادة جرائم المغرب ومصر لاتنتهي لاتوجد حقوق لنساء عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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