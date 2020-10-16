الأعداد السابقة للصحيفة

" الحج ": لا إصابات بكورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1409
" الحج ": لا إصابات بكورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

نايف السالم (صدى):
أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق " اعتمرنا ".

وأكد مشاط خلال تصريحات تلفزيونية:" لا إصابات بفيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة ".

وكانت وزارة الحج والعمرة أشارت إلى أن  تصاريح الزيارة والصلاة وأداء العمرة يتم إصدارها آليا بدون أي أجور مقابلة.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية لاستكمال مراحل  العودة لأداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا .. فارسه بنمره واستمااره .. مايحتاج .. .. انتبهي لحالتس يابنيه ، المسأله فيهاا خطوره على الماخوذ وجارته ...
ع. س. ع
ابو دودة الحمد لله على النعمة
ابو محمد 😎 ✍️
والله مايندرى عنهم ، وياخوفي يبون يغشون شخص جاهل فيما يفعلون ...
ابوسامي
والله ان بخير يوم ان على العادات القديمة اقل شي اذا الواحد ماتقيد بالدين كان يستحي من جماعته هالحين لادين ولا حياء
GsT👻
كلعادة جرائم المغرب ومصر لاتنتهي لاتوجد حقوق لنساء عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال
رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال
Time منذ 17 دقيقة Views 1415
فرحانه بقيادة صديقتها للشاص
فرحانه بقيادة صديقتها للشاص
Time منذ 18 دقيقة Views 328
فاهمه وعارفه للخيل
فاهمه وعارفه للخيل
Time منذ 19 دقيقة Views 315
خليجية توثق تصرف غريب من عمالة وافدة
خليجية توثق تصرف غريب من عمالة وافدة
Time منذ 20 دقيقة Views 362
النمر:« الفياجرا لا تضر الرجال بعد الـ 70 في حالة واحدة»
النمر:« الفياجرا لا تضر الرجال بعد الـ 70 في حالة واحدة»
Time منذ 25 دقيقة Views 1342
راتب 52 ألف دولار مقابل وظيفة متذوق البسكويت
راتب 52 ألف دولار مقابل وظيفة متذوق البسكويت
Time منذ 32 دقيقة Views 367
"الجمارك" تكشف عن أكثر 5 أغذية يتم تصديرها إلى الخارج
"الجمارك" تكشف عن أكثر 5 أغذية يتم تصديرها إلى الخارج
Time منذ 39 دقيقة Views 1607
" الحج ": لا إصابات بكورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة
" الحج ": لا إصابات بكورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة
Time منذ 48 دقيقة Views 1409
صورة نادرة للنجم " ذا روك" وهو في السابعة
صورة نادرة للنجم " ذا روك" وهو في السابعة
Time منذ 53 دقيقة Views 1440
فيديو.. موقف المتضررين من متهمي قضايا الفساد بعد الإعلان عن أسمائهم
فيديو.. موقف المتضررين من متهمي قضايا الفساد بعد الإعلان عن أسمائهم
Time منذ ساعة Views 2582