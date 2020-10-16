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فيديو.. موقف المتضررين من متهمي قضايا الفساد بعد الإعلان عن أسمائهم

Time منذ ساعة
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فيديو.. موقف المتضررين من متهمي قضايا الفساد بعد الإعلان عن أسمائهم

علي القحطاني (صدى):
أوضح دكتور ماجد الموزان محامي وعضو النيابة العامة سابقا ،موقف المتضررين من متهمي قضايا الفساد بعد الإعلان عن اسمائهم، وقانونية التشهير بهم.

وقال "الموزان" في مداخلة ل الإخبارية نت : " من حق المتضرر في قضايا الفساد أن يقدم دعوى ضدهم أو يتدخل في القضية في حال رفعت امام المحكمة الجزائية ، وعلى النيابة العامة أو هيئة الفساد إبلاغهم عن إحالة القضية للمحكمة".

وتابع: هيئة مكافحة الفساد قامت بجهد كبير في هذه القضية نوعية لكشف مااخفاها المفسدون من أموال في الأسقف المستعارة وغرفة الخدمات بأحد المساجد وخزان الماء وخزنة تحت الارض ، ويجب الجميع يتعاون لكشف أي فاسد حتي لاتتضرر أي شخص".

وعن قانونية التشهير بالأشخاص الذين تنم القبض عليهم في قضايا الفساد قبل انتهاء الحكم،قال عضو النيابة السابق أنه لايجب التشهير بهم فقد يحكم بالبراءة أو بصرف النظر أو عدم الإدانة أو قد تكون التهمة خطأ في إجراء إداري".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا .. فارسه بنمره واستمااره .. مايحتاج .. .. انتبهي لحالتس يابنيه ، المسأله فيهاا خطوره على الماخوذ وجارته ...
ع. س. ع
ابو دودة الحمد لله على النعمة
ابو محمد 😎 ✍️
والله مايندرى عنهم ، وياخوفي يبون يغشون شخص جاهل فيما يفعلون ...
ابوسامي
والله ان بخير يوم ان على العادات القديمة اقل شي اذا الواحد ماتقيد بالدين كان يستحي من جماعته هالحين لادين ولا حياء
GsT👻
كلعادة جرائم المغرب ومصر لاتنتهي لاتوجد حقوق لنساء عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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