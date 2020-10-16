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متحدث " مكافحة الفساد " يكشف عن عقوبات تنتظر المعتدين على المال العام " فيديو " 

Time منذ ساعة
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متحدث " مكافحة الفساد " يكشف عن عقوبات تنتظر المعتدين على المال العام " فيديو " 

عادل الحربي (صدى):
قال المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين إن الهيئة لديها إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصائيات اللازمة من خلال المعلومات المتاحة لها.

وأشار الحسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا " إلى أبرز العقوبات التي تنتظر المعتدين على المال العام وهي غسل الأموال تصل إلى 15 سنة سجن والرشوة تصل إلى 5سنوات.

وأوضح الحسين أن موظفو الجهات الحكومية يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هذه القطاعات، موجها رسالة للقطاعات وموظفيها وهي التأكيد على جميع الجهات بضرورة تفعيل واجبها الرقابي على هذه المشاريع بما يضمن تنفيذها وفق الشروط والمواصفات ويكفل حماية المال العام.

وشدد الحسين، قائلا:" الهيئة تهيب من أي إهمال أو تقصير من منسوبي تلك الجهات بالقيام بما أسند لهم من أعمال رقابية والتحقق من سلامة تنفيذ هذه المشاريع الذي سيعرض المسؤول عنها للمسألة التأديبية وفي حال تبين تعمد ذلك سيعرضه للمسألة الجنائية ".

وكانت " صدى " نشرت خبرًا يحمل عنوان " نزاهة تباشر 889 قضية والإطاحة بـ 23 شخصًا في قضية فساد موظفي إحدى البلديات ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا .. فارسه بنمره واستمااره .. مايحتاج .. .. انتبهي لحالتس يابنيه ، المسأله فيهاا خطوره على الماخوذ وجارته ...
ع. س. ع
ابو دودة الحمد لله على النعمة
ابو محمد 😎 ✍️
والله مايندرى عنهم ، وياخوفي يبون يغشون شخص جاهل فيما يفعلون ...
ابوسامي
والله ان بخير يوم ان على العادات القديمة اقل شي اذا الواحد ماتقيد بالدين كان يستحي من جماعته هالحين لادين ولا حياء
GsT👻
كلعادة جرائم المغرب ومصر لاتنتهي لاتوجد حقوق لنساء عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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