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شاهد.. وثائقي أجنبي عن الملك عبدالعزيز وأبناءه قبل 74 عامًا

Time منذ 52 دقيقة
Views 1631
شاهد.. وثائقي أجنبي عن الملك عبدالعزيز وأبناءه قبل 74 عامًا

الرياض (صدى):
تحدث مقطع فيديو وثائقي أجنبي عن الملك عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- وعن أبنائه وعن المملكة، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

ويعود تصوير المقطع الوثائقي في الرياض لعام 1366هـ/1946م، و بحسب الفيديو فإن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- ولد عام 1880 في الرياض وعاش طفولته في منطقة الرمال الخالية " الربع الخالي " وفي الكويت التي تقع على الخليج الفارسي.

ووفقا للفيديو فإن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- شعر في شبابه أن مهمته في الحياة هي إعادة توحيد شعبه وأن يضع حد للحروب اللانهائية بين القبائل.

وذكر المقطع أن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- هو محارب عظيم وقائد عظيم قام بغزوة نجد التي تقع في قلب الجزيرة العربية ثم توجه شرقا وطرد الأتراك من سواحل الخليج الفارسي.

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ابو محمد 😎 ✍️
معها حق ...
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالهاا تعليم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صاحب السيارة السوداء متهور احمق ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيدوون .. .. الاسد فك لبوته ..

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