أول تعليق من رونالدو على إصابته بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يحترم البروتوكول ولم يخترقه، وذلك في أول تعليق على إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، خلال تواجده مع منتخب البرتغال.
وكتب كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "أنا دائما في المنزل، والأن احصل على طاقة من الشمس، أنا احترم البروتوكول، ولم اخترقه نهائي، كما قيل، (أنها كذبة)".
وأضاف: "لقد عدت من البرتغال، لأنني حرصت على الامتثال لجميع الإجراءات الطبية، انتقلت لإيطاليا بطائرة إسعاف ولم أتواصل مع شخص حتى الأن في تورينو".
يذكر أن رونالدو انتقل بعد يومين من إصابته لإيطاليا، بطائرة طبية، من أجل اللحاق بمباراة يوفنتوس أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا في الـ 27 من أكتوبر الجاري.