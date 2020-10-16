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النيابة العامة توجه بالتحقق من فيديو قيام شخص ببيع أعضائه

Time منذ ساعة
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النيابة العامة توجه بالتحقق من فيديو قيام شخص ببيع أعضائه

نايف السالم (صدى):
وجهت النيابة العامة، بسرعة التحقيق من مقطع فيديو انتشر عن شخص يدعي فيه قيامه ببيع أحد أعضائه عبر التبرع به بمقابل.

وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أنه تم التوجيه بالتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، وإجراء البحث والتحرى عنه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع الأطراف المشتركة في هذه الجريمة حال ثبوتها.

وأوضح أن لجسم الإنسان حرمة وكرامة تجعل من أي اتفاق على بيع عضو منه موجباً للمساءلة الجنائية، وأن تجارة الأعضاء مجرمة في المملكة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة ١٥ سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كما يعاقب كل ممارس صحي يتاجر بالأعضاء، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

وأضاف: "وتحظى إجراءات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في ‫المملكة بحماية جنائية فائقة، وتشدد الأنظمة ذات العلاقة على حرمة استقطاع اعضاء الانسان وبيعها للغير حتى وإن كان بإذنه بما في ذلك الاحتيال عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية مقابل ذلك، ويتمتع الإنسان بحقوق وضمانات تكفل له كرامته وإنسانيته".

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ابو محمد 😎 ✍️
معها حق ...
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قواكم الله ...
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صاحب السيارة السوداء متهور احمق ..
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جيدوون .. .. الاسد فك لبوته ..

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