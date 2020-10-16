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"العويشير" ينتقل إلى الوحدة رسميًا
منذ 20 دقيقة
1443
نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الوحدة، عن ضم حارس المرمى عبدالله العويشير قادمًا من النصر، كصفقة انتقال كامل.
وكان عقد اللاعب البالغ (29 عاماً) مع نادي النصر قد انتهى، بعد أن جدد الموسم الماضي لمدة موسم واحد.
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أحدث التعليقات
ابوبدر
فرضوا مع الاسف ان لا يجوز للمواطن ان يدخر شيء. ولازم ينظفون جيوبه بحيث لا سمحون له يتساوى معهم. هذا من الاخر.
ابو سامر
وش ناوين عليه الحبايب الصينين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
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