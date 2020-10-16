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"أسواق العثيم" تقاطع استيراد المنتجات التركية

Time منذ ساعة
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"أسواق العثيم" تقاطع استيراد المنتجات التركية

حمود العنزي (صدى):
أوضحت شركة أسواق عبدالله العثيم أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات التركية، من دولة تركية، كما أوقفت توريد هذة المنتجات من الموردين المحليين وجاري الآن العمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها.

وقالت الشركة أن هذا القرار جاء تضامنا مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك خلال بيان نشرته الشركة ووجهته لعملائها.

وبينت الشركة أن قرارها يأتي إيمانا منها بواجباتها الوطنية، وردا على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه الوطن، مشددة في الوقت ذاته أن القيادة والحكومة والأمن خط أحمر لا يقبل المساس به، موجهين التحية للشعب التركي بعيدا عن حكومته.

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ابو محمد 😎 ✍️
معها حق ...
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالهاا تعليم ..
ابو محمد 😎 ✍️
صاحب السيارة السوداء متهور احمق ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيدوون .. .. الاسد فك لبوته ..

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