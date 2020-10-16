" الحقيل " يوضح تأثير تخفيض الضريبة على أسعار المساكن " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
كشف وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عن تأثير تخفيض الضريبة على أسعار المساكن في المملكة.
وقال الحقيل خلال حواره عبر قناة العربية:" تقليل الضريبة لتصبح 5% سيساهم في تخفيض أسعار المساكن "، لافتا إلى أن نسبة ال 5% يساعد في تخفيض القيمة والتكلفة على المواطنين سواء كان بسعر المنتج أو القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف الحقيل:" ينظم القطاع بشكل أكبر بحيث يعطي استثناء للمطورين للتأكد من جودة المباني والقطاع ".
ولفت الحقيل إلى استرداد المواطن لفرق الضريبة يتم عند بيع المنزل، مبينا أن المواطن مستفيد في كل الحالات لأنه في شرائه المنزل الأول سيعفى إلى مليون ريال بحسب التوجيه الكريم أي أن نسبة ال15% تسترد في حالة بيعه للمنزل.