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تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل

Time منذ 52 دقيقة
Views 1504
تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل

الرياض (صدى):
إنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 1442/3/14هـ الموافق 2020/10/31م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
فرضوا مع الاسف ان لا يجوز للمواطن ان يدخر شيء. ولازم ينظفون جيوبه بحيث لا سمحون له يتساوى معهم. هذا من الاخر.
ابو سامر
وش ناوين عليه الحبايب الصينين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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