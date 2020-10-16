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رئاسة الحرمين تطالب المصلين بتطبيق 13 إجراء عند وصولهم لأداء الصلاة

Time منذ ساعة
Views 1653
رئاسة الحرمين تطالب المصلين بتطبيق 13 إجراء عند وصولهم لأداء الصلاة

مكة المكرمة (صدى):
طالبت رئاسة شؤون الحرمين، من المصلين بعد وصولهم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإلتزام، بالتعليمات والإرشادات، والتي حددتها في 13 نقاط.

وأوضحت الرئاسة، أن على المصلين اتباع ارشادات وتعليمات العاملين، والدخول من الأبواب المخصصة ، واحضار المصحف الخاص أو قراءة القرآن من الجوال.

وتابعت الرئاسة تعليماتها للمصلين، بالابتعاد عن التزاحم، والصلاة في الأماكن المخصصة، والالتزام بالتباعد أثناء الصلاة، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وتشمل" ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند الدخول، واحضار السجادة الخاصة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، وعدم ادخال المشروبات والمأكولات إلى المسجد الحرام، والإلتزام بالمسارات، والأماكن المحددة للصلاة"

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أحدث التعليقات

ابوبدر
فرضوا مع الاسف ان لا يجوز للمواطن ان يدخر شيء. ولازم ينظفون جيوبه بحيث لا سمحون له يتساوى معهم. هذا من الاخر.
ابو سامر
وش ناوين عليه الحبايب الصينين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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