رئاسة الحرمين تطالب المصلين بتطبيق 13 إجراء عند وصولهم لأداء الصلاة

مكة المكرمة (صدى):
طالبت رئاسة شؤون الحرمين، من المصلين بعد وصولهم إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإلتزام، بالتعليمات والإرشادات، والتي حددتها في 13 نقاط.
وأوضحت الرئاسة، أن على المصلين اتباع ارشادات وتعليمات العاملين، والدخول من الأبواب المخصصة ، واحضار المصحف الخاص أو قراءة القرآن من الجوال.
وتابعت الرئاسة تعليماتها للمصلين، بالابتعاد عن التزاحم، والصلاة في الأماكن المخصصة، والالتزام بالتباعد أثناء الصلاة، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وتشمل" ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند الدخول، واحضار السجادة الخاصة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، وعدم ادخال المشروبات والمأكولات إلى المسجد الحرام، والإلتزام بالمسارات، والأماكن المحددة للصلاة"