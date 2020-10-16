مدى إمكانية تحويل عقد العمل بدوام كامل إلى مرن

علي القحطاني (صدى):
يتساءل الكثير من العاملين بعقد عمل بدوام كامل عن إمكانية التحويل إلى العمل المرن.
ويجيب نظام العمل في المملكة على هذا الاستفسار بأنه لا يمكن تحويل العامل بدوام كامل إلى عامل بنظام العمل المرن.
يذكر أن نظام العمل بـ" العمل المرن" ينص على العمل لعدد ساعات متفق عليها بين الجهة الحكومية والمواطن، و يجب أن يكون عقد العمل كتابياً، مع فترة محددة وعدد ساعات العمل، بحيث يكون أقل من نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يومياً أو في بعض أيام الأسبوع، ويمكن تجديده لفترة مماثلة، أو لفترة يتفق عليها الطرفان.