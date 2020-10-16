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مدى إمكانية تحويل عقد العمل بدوام كامل إلى مرن

Time منذ 22 دقيقة
Views 1419
مدى إمكانية تحويل عقد العمل بدوام كامل إلى مرن

علي القحطاني (صدى):
يتساءل الكثير من العاملين بعقد عمل بدوام كامل عن إمكانية التحويل إلى العمل المرن.

ويجيب نظام العمل في المملكة على هذا الاستفسار بأنه لا يمكن تحويل العامل بدوام كامل إلى عامل بنظام العمل المرن.

يذكر أن نظام العمل بـ" العمل المرن" ينص على العمل لعدد ساعات متفق عليها بين الجهة الحكومية والمواطن، و يجب أن يكون عقد العمل كتابياً، مع فترة محددة وعدد ساعات العمل، بحيث يكون أقل من نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يومياً أو في بعض أيام الأسبوع، ويمكن تجديده لفترة مماثلة، أو لفترة يتفق عليها الطرفان.

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أحدث التعليقات

فيصل
ما خير. لا. في. الرقعه ولا. في السير الله يآ دنيا
بعبع
لاعب من طينة الكبار ناصر الفهد
ابو محمد
الداهية هل انت كنت حاضر لمى حضر ملك الموت ونزع روح محمود ياسين وهل تعلم ماذا قال يا خي اتق الله في ما تكتب وتأكد بانك ميت ومفارق هذه الحياة والميت اذا كان مسلم ويشهد الشهادتين مهما بلغت ذنوبه هذه بينه وبين الله قد يحاسبه عليها وقد يغفر له كلها تحت رحمت رب العالمين
اوكي
فالها المليون في ها الهرش

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