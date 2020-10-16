الأمير عبدالرحمن بن مساعد يودع حسين عبدالغني بعد الاعتزال

ماجد محمد (صدى):
وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، رسالة إلى لاعب الأهلي المعتزل حسين عبدالغني.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "شكرًا للكابتن حسين عبدالغني على كل ما قدمه من عطاء كبير في المجال الرياضي، من خلال الأندية التي لعب لها، كذلك فقد خدم وطنه من خلال المنتخب وحقق إنجازات لبلاده".
وأضاف: "الآن بعد سنوات طوال، يغادر المستطيل الأخضر، الأخ حسين شكرًا لك ووفقك الله وأسعدك في الدارين".
وأعلن النادي الأهلي، أنه سيتم تعيين القائد حسين عبدالغني، في منصب إداري أو فني، للاستفادة من خبراته الكبيرة، بعد اعتزاله.
وقدم مجلس إدارة الأهلي، شكره إلى حسين عبدالغني، على كل ما قدمه للفريق، سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها.
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