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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يودع حسين عبدالغني بعد الاعتزال

Time منذ 33 دقيقة
Views 1873
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يودع حسين عبدالغني بعد الاعتزال

ماجد محمد (صدى):
وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، رسالة إلى لاعب الأهلي المعتزل حسين عبدالغني.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "شكرًا للكابتن حسين عبدالغني على كل ما قدمه من عطاء كبير في المجال الرياضي، من خلال الأندية التي لعب لها، كذلك فقد خدم وطنه من خلال المنتخب وحقق إنجازات لبلاده".

وأضاف: "الآن بعد سنوات طوال، يغادر المستطيل الأخضر، الأخ حسين شكرًا لك ووفقك الله وأسعدك في الدارين".

وأعلن النادي الأهلي، أنه سيتم تعيين القائد حسين عبدالغني، في منصب إداري أو فني، للاستفادة من خبراته الكبيرة، بعد اعتزاله.

وقدم مجلس إدارة الأهلي، شكره إلى حسين عبدالغني، على كل ما قدمه للفريق، سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها.

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الأهلي يعد حسين عبدالغني بمنصب إداري أو فني

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أحدث التعليقات

فيصل
ما خير. لا. في. الرقعه ولا. في السير الله يآ دنيا
بعبع
لاعب من طينة الكبار ناصر الفهد
ابو محمد
الداهية هل انت كنت حاضر لمى حضر ملك الموت ونزع روح محمود ياسين وهل تعلم ماذا قال يا خي اتق الله في ما تكتب وتأكد بانك ميت ومفارق هذه الحياة والميت اذا كان مسلم ويشهد الشهادتين مهما بلغت ذنوبه هذه بينه وبين الله قد يحاسبه عليها وقد يغفر له كلها تحت رحمت رب العالمين
اوكي
فالها المليون في ها الهرش

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