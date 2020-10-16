مستشارة أسرية: التمسك بالعادات القديمة والدلع من أسباب التغيب عن المنزل " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
كشفت المستشارة الأسرية والإجتماعية الأستاذة دعاء زهران عن سبب التغيب عن المنزل، قائلة إن التمسك بالعادات القديمة والدلع والاهتمام الزيادة وتلبية طلبات الأبناء بطريقة مبالغ فيها.
وأضافت زهران خلال حوارها بقناة الإخبارية أن الشدة والقسوة والدلال جعل الأبناء ينفرون بطريقة غير صحيحة، فضلا عن اختلاف المجتمع واختلاف نمط الحياة بطريقة سريعة.
وأشارت زهران إلى السبب الرئيسي في التغيب عن المنزل هو أسلوب وتعامل الأسرة مع أبنائها لأن دورها يتلخص في التنشئة منذ الطفولة.
وأردفت زهران أن الانفتاح على السوشيال ميديا وعلى الحياة لمجتمعات وثقافات مختلفة جعلت الأهل في مرحلة حرجة وصعبة.
ودعت زهران أولياء الأمور إلى احتواء الأبناء ومصاحبتهم والتقرب منهم وتوجيههم بالنصائح والإرشادات كي لا يحدث نفور.