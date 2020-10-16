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مستشارة أسرية: التمسك بالعادات القديمة والدلع من أسباب التغيب عن المنزل " فيديو "

Time منذ ساعة
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مستشارة أسرية: التمسك بالعادات القديمة والدلع من أسباب التغيب عن المنزل " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
كشفت المستشارة الأسرية والإجتماعية الأستاذة دعاء زهران عن سبب التغيب عن المنزل، قائلة إن التمسك بالعادات القديمة والدلع والاهتمام الزيادة وتلبية طلبات الأبناء بطريقة مبالغ فيها.

وأضافت زهران خلال حوارها بقناة الإخبارية أن الشدة والقسوة والدلال جعل الأبناء ينفرون بطريقة غير صحيحة، فضلا عن اختلاف المجتمع واختلاف نمط الحياة بطريقة سريعة.

وأشارت زهران إلى السبب الرئيسي في التغيب عن المنزل هو أسلوب وتعامل الأسرة مع أبنائها لأن دورها يتلخص في التنشئة منذ الطفولة.

وأردفت زهران أن الانفتاح على السوشيال ميديا وعلى الحياة لمجتمعات وثقافات مختلفة جعلت الأهل في مرحلة حرجة وصعبة.

ودعت زهران أولياء الأمور إلى احتواء الأبناء ومصاحبتهم والتقرب منهم وتوجيههم بالنصائح والإرشادات كي لا يحدث نفور.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
فرضوا مع الاسف ان لا يجوز للمواطن ان يدخر شيء. ولازم ينظفون جيوبه بحيث لا سمحون له يتساوى معهم. هذا من الاخر.
ابو سامر
وش ناوين عليه الحبايب الصينين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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