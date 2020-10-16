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خطوات بسيطة لضبط حجم الخط على واتساب 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1550
خطوات بسيطة لضبط حجم الخط على واتساب 

وكالات (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص عن تعديل حجم الخط في محادثات واتساب لتسهيل القراءة تجنبا لإجهاد العين مع التحديق المستمر.

ونستعرض خطوات بسيطة لضبط حجم الخط على واتساب وهي افتح تطبيق WhatsApp،  اضغط على المزيد من الخيارات More options من النقاط الثلاث على الجانب الأيمن،  اختر الإعدادات Settings > الدردشات Chats > حجم الخط Font size، يمكنك الاختيار من بين حجم الخط الصغير أو المتوسط ​​أو الكبير حسب تفضيلك.

و يمكن لمستخدمي واتساب أيضًا تنسيق الرسائل عن طريق تحرير النص داخل رسائلهم باتباع الخطوات المحددة: للكتابة بالخط العريض: ضع علامة النجمة قبل النص وبعده (نص)، للكتابة بالخط المائل: ضع علامة التسطير قبل وبعد النص (نص)، لكتابة كلمة مشطوبة: عن طريق وضع رمز التلدة قبل النص وبعده (~ نص ~).

Time واتساب

أحدث التعليقات

فيصل
ما خير. لا. في. الرقعه ولا. في السير الله يآ دنيا
بعبع
لاعب من طينة الكبار ناصر الفهد
ابو محمد
الداهية هل انت كنت حاضر لمى حضر ملك الموت ونزع روح محمود ياسين وهل تعلم ماذا قال يا خي اتق الله في ما تكتب وتأكد بانك ميت ومفارق هذه الحياة والميت اذا كان مسلم ويشهد الشهادتين مهما بلغت ذنوبه هذه بينه وبين الله قد يحاسبه عليها وقد يغفر له كلها تحت رحمت رب العالمين
اوكي
فالها المليون في ها الهرش

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