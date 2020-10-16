وكالات (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص عن تعديل حجم الخط في محادثات واتساب لتسهيل القراءة تجنبا لإجهاد العين مع التحديق المستمر.
ونستعرض خطوات بسيطة لضبط حجم الخط على واتساب وهي افتح تطبيق WhatsApp، اضغط على المزيد من الخيارات More options من النقاط الثلاث على الجانب الأيمن، اختر الإعدادات Settings > الدردشات Chats > حجم الخط Font size، يمكنك الاختيار من بين حجم الخط الصغير أو المتوسط أو الكبير حسب تفضيلك.
و يمكن لمستخدمي واتساب أيضًا تنسيق الرسائل عن طريق تحرير النص داخل رسائلهم باتباع الخطوات المحددة: للكتابة بالخط العريض: ضع علامة النجمة قبل النص وبعده (نص)، للكتابة بالخط المائل: ضع علامة التسطير قبل وبعد النص (نص)، لكتابة كلمة مشطوبة: عن طريق وضع رمز التلدة قبل النص وبعده (~ نص ~).