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حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة 

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة 

عسير (صدى):
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس يكون مستقر على معظم المناطق، حيث تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج يكون من متر إلى متر ونصف.

 

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج يكون من متر إلى متر ونصف.

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

فيصل
ما خير. لا. في. الرقعه ولا. في السير الله يآ دنيا
بعبع
لاعب من طينة الكبار ناصر الفهد
ابو محمد
الداهية هل انت كنت حاضر لمى حضر ملك الموت ونزع روح محمود ياسين وهل تعلم ماذا قال يا خي اتق الله في ما تكتب وتأكد بانك ميت ومفارق هذه الحياة والميت اذا كان مسلم ويشهد الشهادتين مهما بلغت ذنوبه هذه بينه وبين الله قد يحاسبه عليها وقد يغفر له كلها تحت رحمت رب العالمين
اوكي
فالها المليون في ها الهرش

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