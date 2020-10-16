مواطنة شاركت في مزاد الإبل:" سأقاضي المتنمرين "

علي القحطاني (صدى):
كشف أخصائية أمراض وجراحة القلب رشا العبدالله، أنها تنوي رفع دعاوى قضائية ضد الحسابات التي تنمرت عليها بعد ظهورها في مزاد الإبل بمحافظة حفر الباطن.
وأكدت "العبدالله"، أنها سترفع دعاوى ضد الحسابات التي تضم عدد كبير من المتابعين، بينما ستتجاوز وتعفي عن غير المؤثرين.
يذكر أن العبدالله، بدأ اهتمامها بالإبل منذ 20 عامًا، متأثرة بارتباط أسرتها المباشر بالإبل، حيث كانت ترتاد في طفولتها مكان الإبل مع والدها وتعرفت على التفاصيل الصغيرة مثل زين الناقة وطريقة دبرتها ومراقبة وضعها.
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