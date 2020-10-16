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مواطنة شاركت في مزاد الإبل:" سأقاضي المتنمرين "

Time منذ ساعة
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مواطنة شاركت في مزاد الإبل:" سأقاضي المتنمرين "

علي القحطاني (صدى):
كشف أخصائية أمراض وجراحة القلب رشا العبدالله، أنها تنوي رفع دعاوى قضائية ضد الحسابات التي تنمرت عليها بعد ظهورها في مزاد الإبل بمحافظة حفر الباطن.

وأكدت "العبدالله"، أنها سترفع دعاوى ضد الحسابات التي تضم عدد كبير من المتابعين، بينما ستتجاوز وتعفي عن غير المؤثرين.

يذكر أن العبدالله، بدأ اهتمامها بالإبل منذ 20 عامًا، متأثرة بارتباط أسرتها المباشر بالإبل، حيث كانت ترتاد في طفولتها مكان الإبل مع والدها وتعرفت على التفاصيل الصغيرة مثل زين الناقة وطريقة دبرتها ومراقبة وضعها.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
فرضوا مع الاسف ان لا يجوز للمواطن ان يدخر شيء. ولازم ينظفون جيوبه بحيث لا سمحون له يتساوى معهم. هذا من الاخر.
ابو سامر
وش ناوين عليه الحبايب الصينين
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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