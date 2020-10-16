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الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

Time منذ 13 دقيقة
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الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، على أن يرفع وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي بعد (سنتين) من تاريخ نفاذ التنظيم تقرير شامل عن نتائج المركز وأعماله والصعوبات التي واجهها، واقتراح ما يراه في شأنه.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، كالتالي:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36665 وتاريخ 2-7-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 383065-1440 وتاريخ 25-2-1440هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (837) وتاريخ 22-6-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-2/ 42/د) وتاريخ 8-1-1442هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (960) وتاريخ 12-2-1442هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي بعد (سنتين) من تاريخ نفاذ التنظيم

المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- برفع تقرير شامل عن نتائج المركز وأعماله والصعوبات التي واجهها، واقتراح ما يراه في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. خليك واعي وفتح عيونك قد الريال ..
ابو محمد 😎 ✍️
وزغات تتقاتل ..

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