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تعديل لائحة المكافآت التشجيعية لتشمل المبلغين عن مخالفات ضريبة التصرفات العقارية

Time منذ 44 دقيقة
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تعديل لائحة المكافآت التشجيعية لتشمل المبلغين عن مخالفات ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، والتي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية والتي تستدعي الإبلاغ، وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيراً إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي هذا التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، حيث تعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية".

ويمكن الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، ومن ثم الدخول على صفحة (الأنظمة واللوائح)، واختيار (لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

كما دعت الهيئة جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للضريبة في موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. خليك واعي وفتح عيونك قد الريال ..
ابو محمد 😎 ✍️
وزغات تتقاتل ..

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