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بالفيديو .. نصائح للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1459
بالفيديو .. نصائح للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
قدم نائب مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس، المهندس وائل دياب، عدة نصائح للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، على ضرورة التأكد من صحة البيانات الإيضاحية مثل الجودة والتردد وسلامة الشكل الخارجي من المنتج قبل عملية الشراء.

وشدد على ضرورة أن تكون الوصلات الكهربائية والأجهزة حاصلة على علامة الجودة، داعياً إلى تحميل تطبيق تأكد للتأكد من صحة بيانات الأجهزة والوصلات الكهربائية ومعرفة اذا ما كانت مطابقة فعلا للمواصفات القياسية من عدمه.

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ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. خليك واعي وفتح عيونك قد الريال ..
ابو محمد 😎 ✍️
وزغات تتقاتل ..

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