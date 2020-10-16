بالفيديو .. نصائح للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
قدم نائب مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس، المهندس وائل دياب، عدة نصائح للراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .
وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، على ضرورة التأكد من صحة البيانات الإيضاحية مثل الجودة والتردد وسلامة الشكل الخارجي من المنتج قبل عملية الشراء.
وشدد على ضرورة أن تكون الوصلات الكهربائية والأجهزة حاصلة على علامة الجودة، داعياً إلى تحميل تطبيق تأكد للتأكد من صحة بيانات الأجهزة والوصلات الكهربائية ومعرفة اذا ما كانت مطابقة فعلا للمواصفات القياسية من عدمه.