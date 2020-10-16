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«ساما» تؤكد استمرار التعامل بالورقة النقدية السابقة وتوضح مزايا البوليمر للمكفوفين

Time منذ ساعة
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«ساما» تؤكد استمرار التعامل بالورقة النقدية السابقة وتوضح مزايا البوليمر للمكفوفين

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن التعامل بالورقة النقدية السابقة لا يزال مستمرًا ولا داعي لاستبدالها بفئة البوليمر.

وأشارت إلى أنه تم اختيار مادة البوليمر؛ لأنها تمنح الورقة النقدية عمرا أطول، مما يزيد من كفاءتها، كما أنها صديقة للبيئة ويصعب تزييفها.

وأكدت أنه من الصعب تزييف عملة البوليمر بسبب التقنية الخاصة بطباعتها، حيث إن تجهيز الفيلم الشفاف المناسب لتثبيت الألوان والعلامات الأمنية لا يتم إلا في مصانع طباعة العملة.

وأفادت بأنه تقرر تحديث العملة الورقية من فئة الخمسة الريالات؛ لأنها من أكثر العملات الورقية تداولا وتعرضا لظروف التداول الصعبة، والعملة الجديدة ستزيد من كفاءة تداولها.

وشددت على أن الورقة النقدية الجديدة تقدم مزايا للمكفوفين؛ حيث توفر طباعة بارزة تساعد المكفوفين وضعاف البصر على تمييز قيمة العملة.

وأوضحت أن تصنع العملة الجديدة من فئة الخمسة ريالات تصنع من مادة البولي بروبيلين التي تنتجها شركات البتروكيماويات السعودية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. خليك واعي وفتح عيونك قد الريال ..
ابو محمد 😎 ✍️
وزغات تتقاتل ..

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