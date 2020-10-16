القبض على 5 أشخاص سلبوا أموال العاملين بتطبيقات النقل بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السلب.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن ومقيم مالي الجنسية وثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر.
وأوضح أنهم تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.