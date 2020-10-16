هيئة البيانات والذكاء الإصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي" سدايا " باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل نظم : بكالوريوس "نظم المعلومات " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
2- مصمم UI ,UX : بكالويوس علوم الحاسب ، أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، خبرة في برامج التصميم ، إجادة الإنجليزية .
3- مطور تطبيقات أندرويد : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، نظم المعلومات " ، خبرة 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
4- مستشار تحسين العمليات الإحصائية : بكالوريوس تقنية المعلومات ، الإحصاء ، خبرة 10 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
ويمكن التقديم من تاريخ اليوم 29 / 2 / 1442 هـ ، 16 / 10 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا وهنــــــا وهنــــــا وهنــــــا .