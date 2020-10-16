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هيئة البيانات والذكاء الإصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1489
هيئة البيانات والذكاء الإصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي" سدايا " باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محلل نظم : بكالوريوس "نظم المعلومات " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

2- مصمم UI ,UX : بكالويوس علوم الحاسب ، أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، خبرة في برامج التصميم ، إجادة الإنجليزية .

3- مطور تطبيقات أندرويد : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب ، نظم المعلومات " ، خبرة 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

4- مستشار تحسين العمليات الإحصائية : بكالوريوس تقنية المعلومات ، الإحصاء ، خبرة 10 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

ويمكن التقديم من تاريخ اليوم 29 / 2 / 1442 هـ ، 16 / 10 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا وهنــــــا وهنــــــا وهنــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية مجرمون ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. خليك واعي وفتح عيونك قد الريال ..
ابو محمد 😎 ✍️
وزغات تتقاتل ..

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