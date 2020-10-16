الأهلي يعد حسين عبدالغني بمنصب إداري أو فني

ماجد محمد (صدى):
أعلن النادي الأهلي، أنه سيتم تعيين القائد حسين عبدالغني، في منصب إداري أو فني، للاستفادة من خبراته الكبيرة، بعد اعتزاله.
وقدم مجلس إدارة الأهلي، شكره إلى حسين عبدالغني، على كل ما قدمه للفريق، سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها.
وودع الأهلي، حسين عبدالغني ببيان مُشرف، قال فيه: "بعد مسيرة استمرت لأكثر من 25 عام في عالم الساحرة المستديرة، أعلن الأسطورة حسين عبدالغني، اعتزاله كرة القدم بعمر 43 عاما، بناء على رغبته بعدما أبلغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ عبدالإله مؤمنة بقراره الأخير ليسدل الستار على مسيرة عطرة من البطولات والألقاب والإنجازات".
وأضاف: "بدأ حسين عبدالغني، مسيرته العطرة في أشبال الأهلي ثم فريق درجة الشباب ثم الفريق الأول، وكانت مباراته الأولى مع الفريق الأهلاوي الأول مع القادسية في الخبر ضمن مسابقة كأس الاتحاد السعودي".
وتابع: "ويرجع الفضل لأحد أساطير النادي الأهلي والكرة السعودية الكابتن أمين دابو لاختيار مركز الظهير الأيسر للكابتن حسين عبدالغني بدلا من مركز المهاجم الذي بدأ فيه ليصبح أفضل ظهير أيسر أنجبتو الملاعب السعودية طوال مسيرته الرياضية الكبيرة ".
وأردف: " لعب الفتى الذهبي للنادي الأهلي ثم انتقل في عدة تجارب احترافية محلية وخارجية، وفي يناير 2018 عاد إلى بيته من جديد، ليختتم فيه مشواره الرياضي المرصع بالذهب، ولتكتب مسابقة دوري أبطال آسيا التي استكملت مؤخرا نهاية مشواره الكروي في الملاعب".
واستطرد: "وشارك صاحب التجربة الأطول مع المنتخب السعودي والتي بدأت منذ 1996 وحتی 2018 وصاحبها العديد من الإنجازات والألقاب منها تحقيق لقب كأس آسيا 1996 والذي أقيم في الإمارات والمشاركة في 3 كؤوس عالم 1998 بفرنسا و 2002 بكوريا واليابان و 2006 بألمانيا كما شارك في كأس القارات في نسختي 1997 و 1999 على التوالي، كما نال شرف المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية أتلانتا 1996 واللعب في 5 نسخ من بطولات الخليج، كما نال رفقة الأخضر السعودي لقب كأس الخليج في 2002 وكأس العرب في مناسبتين أعوام 1998 و 2001".
وتابع: "اختير الفتى الذهبي للمشاركة مع منتخب نجوم العالم عامي 1997 و 2000، وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي في موسم 1997 وفي مونديالي 1998 و 2006. وفي مسيرته المرصعة بالذهب مع الأندية التي لعب ضمن صفوفها، حقق لقب كأس سمو ولي العهد في با مناسبات، ولقب الدوري مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، وحقق كأس الخليج للأندية مرتين، و كأس الأندية العربية مرة واحدة، كما حصل على كأس الصداقة الدولية في مناسبتين".
وقدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها وتقديرها للأسطورة حسين عبدالغني على كل ما قدمه في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي طوال السنوات الـ 25 الماضية خاصة وأنه لم يبخل بنقطة عرق واحدة في جميع مبارياته وكان مثالا يحتذى به للاعب المحترف داخل وخارج الملعب بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية التاريخية التي من الصعب تحطيمها في السنوات المقبلة.
وأكدت إدارة النادي الأهلي أن ابتعاد الفتى الذهبي حسين عبدالغني، سيكون عن المستطيل الأخضر فقط وسيظل عاشقا وداعما لمسيرة الأهلي، فيما تنوي الإدارة الاستفادة من خبراته الطويلة وتاريخه الكبير في مناصب إدارية وفنية مستقبلا.