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اختيار مصر لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رسمياً

Time منذ 39 دقيقة
Views 1487
اختيار مصر لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رسمياً

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة إستضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا .

وستقام مباراة نهائي النسخة الحالية 2020 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل .

وبدأت اليوم في " 11.5 " صباحاً بتوقيت القاهرة قرعة تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وسيلتقي الفريقان الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيين، يومي السبت والأحد، على الترتيب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب ، بينما تستضيف القاهرة مبارتي الإياب .

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين..
أبو عبدالله الحربي
لله دركم انتم في مكان مناسب وجعلكم ألله قرة أعين الفقراء أنتم في جهاد الظرب من حديد لكل فاسد افاك كذاب خائن همه بطنه ومن أحياها فقد إحياء الناس جميعا هذا اختلاس من جيب الفقير الذي يريد رفعه .. أرفع المرصاد لكل فاسد بلد الخير والنور لاضلام فاسد ببلد النور رافع رأسي أنا سعودي لايظلم سالك طريق النور ولا نور لظالم فاسد ألله درك من ولينه لن ينجوا بكلمة ولي الفقير حبيب الشرفاء ⚘☝
مطر الاسود
ما صدقتم بل هي افضل وسيلة للموت البطىء الا اذا كنت متبلد المشاعر واعصابك في ثلاجة وعندك رصيد بالملايين عندها نقولك ديك يحفر على راسه يعفر ----كلما جاء ذكر تعدد الزوجات اتخيل حمار وعربة باربع عجلات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. حالتهم قشراا .. وصاحب قاعة الافرااح ، خبيث اخذ الاجرة وبلغ عنهم ..
الملل5
لا واشهد الله علي كرهك وكره افعالك

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