اختيار مصر لإستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا رسمياً

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة إستضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا .
وستقام مباراة نهائي النسخة الحالية 2020 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل .
وبدأت اليوم في " 11.5 " صباحاً بتوقيت القاهرة قرعة تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وسيلتقي الفريقان الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء المغربيين، يومي السبت والأحد، على الترتيب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب ، بينما تستضيف القاهرة مبارتي الإياب .