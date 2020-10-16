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"الزكاه والدخل " توضح مدى إحتساب ديون رسوم الإمتياز التجاري ضمن الزكاه

Time منذ 47 دقيقة
Views 1399
"الزكاه والدخل " توضح مدى إحتساب ديون رسوم الإمتياز التجاري ضمن الزكاه

عادل الحربي (صدى):
 

أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة موقف أصحاب المنشآت إذا كان عليهم ديون ومدى اعتبارها من الوعاء الزكوي .

وقالت " الزكاه والدخل " أنه إذا كان على صاحب المنشأة " ديون " ناتجة عن رسوم الإمتياز التجاري فإنها تضاف للوعاء الزكوي كونها من مصادر الأموال لمقابلتها بالمحسوم .

كما أوضحت أنه يمكن الدخول على الرابط التالي "الدليل الإرشادي لقطاع الصناعات التحويلية " لمزيد من التوضيح :

هنا

https://gazt.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذا بسبب نشر ثقافة ان الزوج يعمل اللي يبغى في زوجته. وهذا غلط. ارواح الناس مهي لعبه
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي .. .. صدقنااا ...
دكتر من خميس مشيط
هل الدعم العسكري موجود ام لا
ابو ياسر..
خبر...... لا فائده منه خبر...... يدل على انه ليس لديكم ما تكتبونه خبر........ لا يعنينا في شيئ احترمو عقول الناس....
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا الشر

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