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بالفيديو.. وزير الخارجية: هناك طريق يمكن أن يحل الخلاف مع قطر قريباً

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وزير الخارجية: هناك طريق يمكن أن يحل الخلاف مع قطر قريباً

ماجد القزيز (صدى):
أعلن وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف العربي مع قطر .

وقال وزير الخارجية خلال كلمته بمؤتمر افتراضي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى : من الممكن إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها .

وأضاف : أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا .

وكان أمير قطر قد أرسل وزير الخارجية القطري لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برسالة مكتوبة لطلب الوساطة لحل الأزمة القطرية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات ، ورفضت الكويت التدخل في ظل عدم عدول قطر عن سياستها .

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين..
أبو عبدالله الحربي
لله دركم انتم في مكان مناسب وجعلكم ألله قرة أعين الفقراء أنتم في جهاد الظرب من حديد لكل فاسد افاك كذاب خائن همه بطنه ومن أحياها فقد إحياء الناس جميعا هذا اختلاس من جيب الفقير الذي يريد رفعه .. أرفع المرصاد لكل فاسد بلد الخير والنور لاضلام فاسد ببلد النور رافع رأسي أنا سعودي لايظلم سالك طريق النور ولا نور لظالم فاسد ألله درك من ولينه لن ينجوا بكلمة ولي الفقير حبيب الشرفاء ⚘☝
مطر الاسود
ما صدقتم بل هي افضل وسيلة للموت البطىء الا اذا كنت متبلد المشاعر واعصابك في ثلاجة وعندك رصيد بالملايين عندها نقولك ديك يحفر على راسه يعفر ----كلما جاء ذكر تعدد الزوجات اتخيل حمار وعربة باربع عجلات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. حالتهم قشراا .. وصاحب قاعة الافرااح ، خبيث اخذ الاجرة وبلغ عنهم ..
الملل5
لا واشهد الله علي كرهك وكره افعالك

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