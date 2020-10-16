بالفيديو.. وزير الخارجية: هناك طريق يمكن أن يحل الخلاف مع قطر قريباً

ماجد القزيز (صدى):
أعلن وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف العربي مع قطر .
وقال وزير الخارجية خلال كلمته بمؤتمر افتراضي بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى : من الممكن إيجاد طريق للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها .
وأضاف : أعتقد أن هناك طريقا لتحقيق ذلك ونأمل أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب نسبيا .
وكان أمير قطر قد أرسل وزير الخارجية القطري لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح برسالة مكتوبة لطلب الوساطة لحل الأزمة القطرية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات ، ورفضت الكويت التدخل في ظل عدم عدول قطر عن سياستها .
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