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إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة

Time منذ ساعة
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إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة .

وسيقام النهائي من جولة واحد يوم 19 ديسمبر ، بسبب القيود المتعددة لجائحة كورونا .

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان نشره الاتحاد الآسيوي : إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق .

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين..
أبو عبدالله الحربي
لله دركم انتم في مكان مناسب وجعلكم ألله قرة أعين الفقراء أنتم في جهاد الظرب من حديد لكل فاسد افاك كذاب خائن همه بطنه ومن أحياها فقد إحياء الناس جميعا هذا اختلاس من جيب الفقير الذي يريد رفعه .. أرفع المرصاد لكل فاسد بلد الخير والنور لاضلام فاسد ببلد النور رافع رأسي أنا سعودي لايظلم سالك طريق النور ولا نور لظالم فاسد ألله درك من ولينه لن ينجوا بكلمة ولي الفقير حبيب الشرفاء ⚘☝
مطر الاسود
ما صدقتم بل هي افضل وسيلة للموت البطىء الا اذا كنت متبلد المشاعر واعصابك في ثلاجة وعندك رصيد بالملايين عندها نقولك ديك يحفر على راسه يعفر ----كلما جاء ذكر تعدد الزوجات اتخيل حمار وعربة باربع عجلات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. حالتهم قشراا .. وصاحب قاعة الافرااح ، خبيث اخذ الاجرة وبلغ عنهم ..
الملل5
لا واشهد الله علي كرهك وكره افعالك

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