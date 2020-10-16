إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة .
وسيقام النهائي من جولة واحد يوم 19 ديسمبر ، بسبب القيود المتعددة لجائحة كورونا .
وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان نشره الاتحاد الآسيوي : إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق .