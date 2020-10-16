«جستينة»: انتصاري هذه المرة «موجع» وإعلام النصر سيواصل الكذب والتضليل

ماجد محمد (صدى):
واصل الإعلامي الرياضي عدنان جستينة انتقاده لإعلام النصر بعد اعتراف إعلاميين نصراويين بتفاوض مسؤول نصراوي مع ثنائي العميد فواز القرني وفهد المولد خلال الفترة المحرمة وتصاعد القضية .
وقال " جستينة " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : ليست المرة الاولى التي انتصر عليهم وعلى غوغائتهم ولن تكون الاخيرة وانتصاري هذه المرة"موجع" ومؤلم جداً لانني فضحتهم كأعلام لم يصدقوا جماهير ناديهم بالحقيقة .
وتابع قائلاً : أعلم أنهم لن يتعذروا انما سيواصلون مسلسل "الكذب هذه مهنتي"عبر فبركة مجموعة قصص يستخدمون فيها كل وسائل التدليس والتضليل.
وكان " جستينة " قد هاجم النصر مؤكداً أن " الحق يظهر ولو بعد حين " حيث أنكر النصر التفاوض مع لاعبي العميد ، كما حذر من التدخلات وتمييع احتجاج الإتحاد .
وشهدت الفترة الأخيرة توتر كبير بين النصر والإتحاد واتفقت الإدارتان بعد أزمة طويلة على إغلاق ملف القضية والتعاون في ميادين مختلفة وانتقالات اللاعبين .
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