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أمانة المنطقة الشرقية تجري تعديلات بعد إطلاق ضريبة التصرف العقاري الجديدة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1204
أمانة المنطقة الشرقية تجري تعديلات بعد إطلاق ضريبة التصرف العقاري الجديدة

الرياض (صدى):
أجرت أمانة المنطقة الشرقية تعديلات بعد إطلاق ضريبة التصرف العقاري الجديدة، ومنها زيادة الفترة الزمنية غير مدفوعة الأجر والمخصصة للإنشاء والتجهيز (فترة الإعفاء) إلى 10% من مدة العقد بدلا من 5%.

وأضاف وكيل أمين المنطقة الشرقية للاستثمارات، المهندس حمدان العرادي، أن التعديلات شملت أيضا زيادة الحد الأقصى لمدة العقود للمشروعات الاستثمارية الكبرى إلى 50 سنة بدلا من 25 عاما.

ونوه العرادي بإنشاء الأمانة لشركة قابضة، مؤكداً أنها ستتحول لذراع استثمارية تتحالف مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
عنده اصابة شديده الظاهر تعاقد سمسره يبون يتخلصون منه لاعب مايستاهل 2 مليون
صالح
بالفعل هذا ما سيحدث لو كان الدفن بفلوس الناس
واضح*** وصريح***
شكرا كابتن حسين،، وفيت وكفيت، وأمتعت وأغضبت وأسعدت، وهذا حال إبن آدم ليس كامل،بل يتمنى الوفى والكمال،، تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد من النجاح،يابو عمر..
واضح*** وصريح***
شكرا كابتن حسين،، وفيت وكفيت، وأمتعت وأغضبت وأسعدت، وهذا حال إبن آدم ليس كامل،بل يتمنى الوفى والكمال،، تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد من النجاح،يابو عمر..
احمد
افهمو النظام الاقتصادي داخل السعوديه سيكون نظااام أوروبي... يعني هذي اشاعه وجس نبض ولاكن نعم في المستقبل سيكون برسوم والي معه قرشين يستغلها في شي ينفعه مثل أرض أو غيره والكماليات ضيااع القروش والي معه مره معها راتب ياخذ راتبها وياهبه في شي ينفعهم الحريم يضيعون القروش ومضحوك عليهم صافقبها لين تقلك خذ دراهمي وبكيفك بس فكني شرك ماعليك بترضى اليوم الثاني

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