أمانة المنطقة الشرقية تجري تعديلات بعد إطلاق ضريبة التصرف العقاري الجديدة

الرياض (صدى):
أجرت أمانة المنطقة الشرقية تعديلات بعد إطلاق ضريبة التصرف العقاري الجديدة، ومنها زيادة الفترة الزمنية غير مدفوعة الأجر والمخصصة للإنشاء والتجهيز (فترة الإعفاء) إلى 10% من مدة العقد بدلا من 5%.
وأضاف وكيل أمين المنطقة الشرقية للاستثمارات، المهندس حمدان العرادي، أن التعديلات شملت أيضا زيادة الحد الأقصى لمدة العقود للمشروعات الاستثمارية الكبرى إلى 50 سنة بدلا من 25 عاما.
ونوه العرادي بإنشاء الأمانة لشركة قابضة، مؤكداً أنها ستتحول لذراع استثمارية تتحالف مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.