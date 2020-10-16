بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعود ويعلق: وحشتوني

الرياض (صدى):
أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن اشتياقه للمملكة وأهلها بعد طول فترة غيابه بسبب خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة .
ونشر "آل الشيخ " فيديو له على حسابه الرسمي في " تويتر " وهو جالس في انتظار العشاء ثم أرسل قبلة لملايين المتابعين في المملكة والوطن العربي ، وعلق عليها " وحشتوني " مع "إيموشن " قلوب .
وتفاعل الآلاف مع تغريدة "آل الشيخ " متمنيين له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت .
وكان "آل الشيخ " قد بدأ المرحلة الثانية من العلاج في نيويورك منذ نحو أسبوع .
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